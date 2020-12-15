流浪老翁手繪鈔票買麵7年　好心店主裝傻收下

浙江溫州市一名流浪老翁因為沒錢，7年來每天都會帶着其手繪的鈔票，到一家麵店買麵。店主夫婦明白老翁生活艱難，多年來一直沒揭穿他用假鈔，照常收下鈔票並售予食物。店主的「好人好事」曝光後，不少人大讚兩人的善舉，惟他們表示，照顧弱勢社群是分內之事。

網傳影片顯示，一名衣衫襤褸的老翁到麵店買麵，本屬平平無奇之事。但看仔細一點，原來他所付的鈔票竟是人手繪畫的。老翁在大小與紙幣相似的白紙上，以顏色筆畫上數字及和圖案，但外觀與一般人民幣鈔票的外觀大相逕庭。雖然他所交付的並非真鈔，但店主夫婦欣然接受，並將食物遞給老翁，他收下食物後滿足地離開。

店主接受內媒訪問時表示，老翁是麵店的「忠實顧客」，多年間風雨不改。雖然麵店經歷兩次搬遷，但老翁仍然不離不棄，堅持「捧場」。店主稱，每逢老翁沒錢，便會以手繪的紙鈔買麵，雖是假鈔，但他從不粗製濫造，其畫功精細，且多年來從沒一張鈔票的圖案是重複的，可見老翁是一名有文化的人。

不少網民對店主夫婦推崇備至，更指出「積德行善的好人必有好報」、「整整7年，多少人能堅持善行這麼久」等。但有人持相反意見，認為老翁不應以這方法依賴他人生活，理應努力工作，養活自己。