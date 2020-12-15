孟晚舟引渡聆訊案　加拿大騎警前警官涉發電郵予FBI

針對中國科企華為副董事長孟晚舟的引渡聆訊，與案件有關的加拿大皇家騎警（RCMP）和邊境人員周一（14日）在加拿大卑詩省最高法院完成作供，聆訊將於明年3月繼續。聆訊主要爭議落在加方拘捕孟晚舟時是否有濫用程序，有RCMP網絡安全分析師表示，關鍵證人、現已退休的RCMP警官張本（Ben Chang）曾發電郵給美國聯邦調查局（FBI），但無法得知電郵內容。

法庭文件顯示，張本涉嫌將孟晚舟電子設備的詳細資料交給FBI，但之後否認指控和拒絕上庭作供。負責調查張本工作電郵的RCMP網絡安全分析師艾倫（Jayson Allen）指，張本在孟晚舟被捕後第二天向FBI傳送資料，但不確定張本是否還有通過「密送」（Blind Carbon Copy）、私人電郵帳戶方式向FBI發件，他又稱受礙於工作權限，無法得知電郵內容。

歷時約一個月的聆訊，孟晚舟代表律師審問了有份拘捕和調查被告的RCMP和邊境人員，指控執法人員在孟晚舟未有律師陪同下就開始盤問，以及加方不當地與FBI共享孟晚舟的個人資料。