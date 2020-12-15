台海軍航母殺手下水　解放軍山東艦結束第三次海訓

台灣繼上周海巡署安平級巡防艦首艘「安平艦」交船後，周二（15日）在宜蘭蘇澳再為台灣自製、海軍首艘沱江級導彈巡防艦後續量產型艦「塔江艦」舉行命名和下水儀式。據指，該艦料搭載雄二和雄三反艦導彈，更有「航母殺手」之稱。至於大陸解放軍首艘自製航母山東號，據報周日（13日）完成第三次出海訓練，返回大連造船廠碼頭。

台灣的蔡英文總統在宜蘭龍德造船廠主持塔江艦及另一艘快速布雷艦下水儀式時致詞稱，台灣防衞自主政策在過去4年展現成效，近一年軍艦台造成績令人振奮，無論是自造潛艇，海巡署4,000噸嘉義艦、上周交船的海巡版沱江艦，抑或現在的海軍沱江艦高效能後續艦及快速布雷艦，均顯示台灣全方位捍衞海疆的決心。

她指出，沱江艦具有強大打擊火力，快速布雷艇則能在最短時間內完成海域、港口投放水雷任務，其配備由中科院研發的自動布雷系統，更是世界級高效能裝備。她又稱，目前台艦台造計劃，不但每一艘都性能優異，同時快速建造完成，零組件自製比例也在提升，未來希望台灣能成為零組件供應來源，帶領軍備產業升級。

軍方指出，新艦名稱是取自台東與屏東縣交界的塔瓦溪，當地原住民排灣族擅長狩獵，且驍勇善戰。另「塔」字象徵塔江艦位於民主自由最前線，肩負海上堡壘，守衞海疆的意思。

另一邊廂，解放軍海軍山東艦周四（17日）服役將滿一周年，大陸軍媒周一（14日）公開該艘航母最新的遠航訓練畫面，顯示殲15艦載戰機連續多日進行高頻率升降，完成最大架次出動回收等訓練。據了解，山東艦今年三次出海訓練累計近70天，最近一次於11月21日，山東艦離開大連母港，在黃海北部進行訓練至12月6日，其後轉往渤海繼續訓練至同月12日，周日返回大連。