竊醫學商業秘密售予中國獲利　美籍華裔研究員認罪

美國俄亥俄州一名美籍華裔研究員，去年被控從當地一間兒童醫院，竊取有關治療癌症的科學商業機密，帶回中國謀利。經過一年審訊，該男子上周五（11日）承認竊取與外泌體相關的兒科疾病研究、鑑定及治療的商業機密，並從中圖謀取私利。

現年50歲的周宇（音譯，Yu Zhou），曾與47歲妻子陳莉（音譯，Li Chen）於俄亥俄州哥倫布市國家兒童醫院的實驗室，從事研究工作長達10年。兩人於2015年瞞着醫院，在中國秘密開設公司，將從醫院偷來的外泌體機密，帶回中國推出相關產品銷售。

兩人在去年7月於加州被捕，陳莉於今年7月認罪，承認合謀竊取商業機密和電信欺詐。周宇上周承認竊取外泌體研究商業機密來謀取私利及電匯欺詐，又承認從中國政府，如外國專家事務管理局及中國國家自然科學基金會獲取利益。

按照認罪協議，該對夫婦同意交出與犯罪有關的財產或收益，當中陳莉同意繳付約140萬美元（約1,090萬港元）罰款。助理司法部長德默斯指出，司法部致力保護美國的研究和商業機密不受傷害。中國往往透過竊取換來自己沒能力開發的產品，而那些竊取商業機密獲利的人將被追究責任。