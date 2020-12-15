新冠肺炎：台多兩宗輸入確診　澄清未託長榮運疫苗

台灣周二（15日）公布新增兩宗境外輸入新冠肺炎確診病例，患者分別來自菲律賓和印尼，同為無症狀感染個案。針對日前台媒爆料稱台灣已透過世衞組織的新冠疫苗保障機制（COVAX）取得輝瑞與BioNTech合作研製的疫苗，並委託長榮航空運送，台衞福部長陳時中周二稱，有關工作正進行，未來一、兩星期會有明確訊息。

流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，當地至今累計743宗確診個案。新增境外輸入確診病例，分別為30多歲菲律賓女移民工和同樣30多歲的印尼男移民工，兩人於上月30日入境台灣時持有效核酸檢測證明，集中隔離期間一直無症狀，惟檢疫期滿前接受檢測確診。由於二人集中檢疫期間為一人一室，未與他人接觸，因此個案無接觸者。

針對台媒稱流行疫情指揮中心已透過COVAX買到已在美國、英國陸續開始接種的輝瑞BioNTech疫苗，莊人祥表示，因購買疫苗時簽訂保密協議，無法多說，但強調未委託長榮運送疫苗，有關安排由供應商負責。

他又指出，台灣首波疫苗訂購名單中，除來自輝瑞BioNTech的疫苗外，還包括阿斯利康藥廠與牛津大學合作研發的疫苗，以及法國藥廠賽諾非的疫苗，台灣估計至少採購3,000萬劑，料供醫護人員、軍警、防疫人員、65歲以上等人士優先接種。