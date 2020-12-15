教育部推新規　防學者在國際期刊發論文醜化中國

中國教育部周二（15日）發布通知稱，就大學教授不能只關注發表論文，相關部門不能以此為升職、聘用人才的唯一標準等。該部強調不得過分依賴國際數據和期刊，或在國際發表刻意矮化醜化中國，損害國家主權安全發展利益。違者將被約談負責人、通報批評、公開曝光、責令整改等方式懲處。

教育部印發《關於破除高校哲學社會科學研究評價中「唯論文」不良導向的若干意見》，提出多項要求。包括大學等機構不能以刊物、頭銜、榮譽、資歷等判斷論文質量，不得將SSCI、CSSCI等論文收錄數等指標，與資源分配、物質獎勵、績效工資等方面掛鈎，防止高額獎勵論文。

教育部強調，不得把SSCI、CSSCI等論文收錄數作為教師招聘、升職等方面的直接依據；授予學位的標準不能只注重在學術期刊上發表論文；不能盲目採信、引用和宣傳各類機構發布的排行榜，為主要衡量指標的排行性評價。

新規要求各地大學對上述問題進行專項整治行動，自查和糾正校內是否出現高額獎勵論文、抄襲代寫論文、非法買賣論文等問題，教育部將調查相關學校，對落實不力、問題嚴重的機構嚴懲。