台媒傳蔡英文或改組內閣　蘇貞昌否認離任

台媒近日報道，台灣的蔡英文總統與行政院院長蘇貞昌關係欠佳，更傳出蔡打算改組內閣。惟蔡在周二（15日）出席公務人員頒獎典禮時，向媒體舉出加油手勢，向蘇貞昌表示支持。而蘇同日出席立法院施政總質詢時，亦否認離任傳聞。

蔡英文當日出席公務人員傑出貢獻獎表揚大會，替獲獎的公務人員、團體頒獎。她在活動前向媒體說：「衝衝衝，院長加油」，更強調「我講的是蘇院長」，才進入頒獎典禮會場。總統府亦表示，炒作內閣改組毫無意義，蔡沒有這個打算，並期盼蘇貞昌和內閣團隊持續全力以赴，推動各項有利民生的施政。而蘇貞昌則指出，這段時間蔡一直在誇讚行政團隊，他表示自己有幸為台灣服務、為人民做事，又指出只有總統跟行政院長最知道彼此的辛苦。

另外，早前台灣駐日代表謝長廷返台後，曾展開對日本福島食品解禁的議題，引起社會關注。而台灣的經濟部長王美花又被發現與日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰會面。蘇貞昌周二在立法院表示，時常與蔡英文討論日本食品、對日關係，但他強調現階段未打算開放日本福島食品進口。