解放軍新型潛艇曝光　法媒料規模10年後超越美軍

內地官方電視台軍事頻道周二（15日）發布一段解放軍海軍新型潛艇的訓練畫面，不過未交代該潛艇的型號和具體性能。法國媒體日前報道稱，美國目前擁有的潛艇數目稍多於中國，但預期到2030年，後者擁有的潛艇數目將反超美國，成為世上規模最大的潛艇部隊。

內地軍事頻道發布的片段中顯示，海軍某潛艇支隊一艘新型潛艇開進陌生海域，與新型驅逐艦、反潛直升機和輕型護衞艦展開實戰化訓練，訓練項目包括突破反潛封鎖區等。片段最後稱，解放軍潛艇部隊將不斷探索新的領域，以面對新的形勢和任務要求。

法國媒體《海軍新聞》周一（14日）發文表示，美國海軍目前有68艘潛艇，為世界第二大潛艇部隊，僅次於北韓。中國則排第三，有66艘，俄羅斯擁64艘排第四。但根據美國海軍早前向美國國會提交的年度海軍艦艇建造長期報告，列出海軍未來30年的潛艇計劃，由於老舊艦船退役速度將快於新艦建造速度，美軍艦艇數目於2025至2030年將陷入低點，其時剛好是中國在相關設施投資的回報期。

不過文章也分析，外界對中國海軍潛艇部隊的估計不盡相同。鑑於中國在相關基礎設施方面進行大量投資，增長很容易被接受。中國很多潛艇仍是以柴電為動力，與美國海軍的核動力潛艇相比，體積較小，航程亦較短。分析認為潛艇部隊的戰鬥力不應取決於數量，還要視乎潛艇的質量、武器威力和艇員質素等。