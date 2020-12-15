福清核電機組停運　相關部門相隔個多月始通報

上月底首次成功併網發電的國產首座第3代核電「華龍一號」福清核電5號機組，今年10月曾發生停運事件。事隔超過一個月，國家生態環境部網站周一（14日）發布通報，強調事件未造成放射性洩漏，亦未對工作人員和環境安全造成不良影響。

通報內容由國家核安全局於12月9日作出，指該機組於今年10月27日，在執行蒸汽排放連鎖檢查調試試驗期間，二迴路第二環路主蒸汽管道壓力出現震盪，觸發蒸汽管道間主蒸汽壓差高保護信號，觸發安全注入系統（未實際注入），機組自動停堆（即停止運作），定為一宗0級運行事件。

由於事件觸發了專設安全設施，國家核安全局於上月9日至13日組織專家前往核電廠現場進行獨立調查。根據調查情況，事件起因為二迴路第二環路主蒸汽管道疏水管道逆止閥存在質量偏差導致卡着；營運單位缺乏疏水管道堵塞引發主蒸汽管道蒸汽、冷凝水相互作用複雜動態的相關知識和經驗，對疏水管道管控不足。

調查後，國家核安全局要求核電廠做好各項經驗反饋工作，包括對機組設備的可靠性開展研究和監測，制定有效的預防風險措施，確認建築物安全、系統和設備的功能不受影響。