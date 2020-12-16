沿江退捕漁民逾23萬　農業農村部：長江退捕基本完成

農業農村部周二（15日）於北京召開記者會，指長江沿江10省（市）已核定退捕漁船11.1萬艘、漁民23.1萬人。長江「十年禁渔」工作取得階段性成效，各地漁船漁民退捕基本完成。另外，截至上周五（11日），當局通過發展產業、扶持就業和公益崗位安置等措施，成功幫助16.5萬漁民實現轉產就業，亦落實了對他們的社會保障。

農業農村部長江辦主任馬毅在會上表示，為扭轉長江生態環境惡化趨勢，當局一直加力推進禁捕退捕各項工作。他指出「一江兩湖七河」和332個水生生物保護區重點水域，共有8.4萬艘漁船、漁民18萬人，已全部提前退捕上岸；各省（市）自主確定的其他水域，亦有2.7萬艘漁船、漁民5.1萬人，已提前完成今年退捕任務，剩餘1,599艘、3,072人將按計劃於明年底前完成退捕。

馬毅指出，當局為了保障上岸漁民的生計，中央財政原計劃安排的92億元（人民幣，下同，約110億港元）補助資金全部撥付到位，各地落實資金114.6億元（約137億港元）。同時，當局積極幫助漁民解決上學、看病、住房等實際困難，保證他就業有門路、生活有保障。