9歲孤女無法償還父債　遭法院限制高消費惹爭議

河南鄭州市9歲女童陳蔓（化名），因「繼承」了繼承了父親的55萬元（人民幣，下同，約66萬港元）欠債，結果被法院限制高消費，成為「老賴」（失信被執行人），被迫「代父還債」。事件近日經陳蔓的外祖父王维治曝光後，引起輿論爭議，不少網民批評判決不可理解。至周二（15日），王突接獲法院通知，指已解除陳蔓的限制高消費令。

事緣於2012年，陳蔓的父親把妻子及岳母殺害後，企圖賣房潛逃；惟王姓買家支付55萬元購房款後，陳父即被拘捕，且被判處死刑，最終房子未能過戶。及後，王姓買家入稟法院，向房產繼承人陳蔓追討購房款，案件經多次審理後，鄭州中院今年10月終審判王某勝訴，陳蔓須歸還購房款。惟因陳無法還錢，法院上月25日向陳發出限制消費令。

王维治曝光事件時坦言，他是為外孫女着想，才讓她繼承房子，未來其將來生活有個着落，沒想到竟害了她。至於陳的養母則指，她已收養陳蔓6年，早已把她當親生女兒，會好好保護陳蔓，不讓她知道這些事，不希望讓她受干擾地成長。

事件引起輿論熱議，有內地律師指出，法院的判決本身沒錯，買家支付購房款後，房子最終又歸孩子所有，「總不能讓買家認倒楣別要這錢了吧」，又指未履行生效判決的被執行人被限制高消費屬正常，「難道還不了錢的人還該高消費嗎？」

惟有法學專家指出，「父債子還」並非法律規定，只是民間道義上的說法；作為遺產繼承人，子女在繼承遺產的範圍內有償還債務的義務，但超出遺產繼承範圍的債務，應不需要承擔償還義務。此案中，陳的償還義務不能超過所繼承遺產的範圍，她只有一套父親留下來的房子，如果被收走相當於無家可歸，其承擔償還債務前提是不能失去基本的生活保障，所以法院不能將房子拍賣用於還債。

該專家又指，法院向女童下達限制高消費令的做法「令人不可理解」，認為法院如害怕女童處置房產，可採取其他方式，但「對一個9歲孩子限制高消費，就是一個錯誤」。他認為，孩子的監護人如覺得法院侵害孩子權益，是可提出申訴。