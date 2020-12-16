新冠肺炎：世衞專家擬赴中國查起源　非找罪魁禍首

世界衞生組織（WHO）計劃下月派專家小組到中國調查新冠病毒起源，成員之一的德國生物學家倫德茨（Fabian Leendertz）周二（15日）表示，行程目的是篩查中方的樣本和醫療數據，為下次可能出現的疫情做好準備，強調不是要找罪魁禍首。

倫德茨來自羅伯特·科赫研究所，是新興傳染病的專家。他當日接受美聯社訪問，指世衞成立的10人專家小組已經與中國專家磋商，計劃下月起行，首站可能是率先爆發疫情的武漢，但目前未確定詳細行程。他透露團隊會檢視第一宗確診個案出現前的醫學樣本，了解是否更早就有新冠病毒傳播，又稱另外一隊小組會到武漢的華南海鮮市場調查。

倫德茨強調任務目的不是找出罪魁禍首，而是了解疫情起源，以減低未來再爆疫的風險。他說：「這次要在最大範圍內找出發生甚麼事，了解病毒如何從動物跳到中間宿主，然後再傳到人類，重構這個傳播過程。」

他預計整個調查行程預計需時4至5周，行程完結後會撰寫報告，但頗肯定報告無法給出全面答案，預計需要進一步研究。他又對中國調查人員充滿信心，認為中國疾病監測系統能提供有價值的數據。