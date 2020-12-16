中科院發表調查報告　內地人月均休閒消費83人民幣

中國社科院近日發布《休閒綠皮書：2019-2020年中國休閒發展報告》顯示，過去1年有44.4%內地人只花1,000元（人民幣，下同，約1,200港元）及以下在休閒消費開支上，換言之，即每人每月平均休閒支出僅83元（約100港元）。

中國社科院旅遊研究中心的「中國國民休閒狀況調查（2020）」問卷調查結果顯示，過去1年，國民年均休閒消費為5,647元（約6,800港元）。其中，個人休閒消費在1,001至3,000元（約3,600港元）佔22.7%，3001至5000元（約5,600港元）佔10%，5,001至10,000元（約12,000港元）佔11.1%，休閒消費超過10,000元佔11.8%，44.4%受訪者休閒消費在1,000元及以下。

台灣中經院副研究員吳明澤向外媒表示，調查結果顯示多數人較着重於基本生活消費，休閒消費較少，且內地低收入人口佔比仍然很高，貧富差距嚴重，不利於全面脫貧、進入全面小康，亦不利於未來靠擴大內需來支撐經濟。再者，中國計劃2035年要將人均GDP翻倍至2萬美元（約15.6萬港元），吳明澤認為難度相當高。