女子踢爆網紅賣假燕窩　反遭搔擾致抑鬱

廣東廣州女子張紅早前踢爆著名直播網紅「辛巴」推銷假燕窩，其表示燕窩品牌方曾出1萬人民幣（約1.18萬港元）要求她刪除相關爆料影片。她照做後卻遭辛巴斥為「要飯的（乞丐）」，更遭對方公司網曝個人私隱資料。張紅因被連番搔擾，目前確診抑鬱症，被迫辭職搬離居所；辛巴一方則稱曾向張女伸出援手，惟遭婉拒。

原名辛有志的網紅辛巴，早前被揭發把「茗挚」牌燕窩風味飲品充當真燕窩銷售；辛巴最初否認事件，到11月下旬才承諾退一賠三。女事主張紅當時也是受害者之一，曾於11月上旬拍片實測上述燕窩實質為糖水，隨後獲賠三盒同款燕窩。

張紅指出，燕窩當時未有道歉，又以各種理由辯解，堅稱燕窩為真，包括稱「燕窩化水為小概率事件」；又以賠償「精神損失」為由，利誘張女刪除爆料片段。張女隨後在燕窩公司指使下重拍另一條影片，澄清燕窩為真，早前的「踢爆」片段為未經證實。

惟隨後於11月5日，辛巴卻在直播中譴責張紅早前的「踢爆」行為，更有意無意將其電話、地址等個人資料曝光，指控她背後有專業的敲詐團隊，只想從他處騙財；言論引發支持者致電或登門搔擾張女。

雖然辛巴團隊表示已於12月3日登門道歉，惟張女認為，她所受的損失已無法挽回，更令其終日惶恐不安，無法照顧家人；故近日接受內地傳媒訪問將經歷曝光，希望討回公道。