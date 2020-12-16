大陸擬推《國家統一法》　國台辦：堅決粉碎「台獨」圖謀

國台辦周三（16日）舉行例行記者會。外傳大陸將推出《國家統一法》，國台辦發言人朱鳳蓮表示，將採取各種必要措施，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，堅決地粉碎任何「台獨」分裂圖謀，捍衞國家主權和領土完整。

針對有專家促大陸對台施加武統壓力、爭取和平統一，朱鳳蓮表示，「和平統一、一國兩制」是最符合台灣同胞利益的統一方式。她解釋，這個方針照顧到台灣的現實情況，充分尊重兩岸的客觀差異，也維持台灣同胞的利益福祉，堅持和平統一，是展現民族大義，大陸願意以最大的誠意，盡最大的努力，爭取兩岸和平統一，但凡有一絲和平解決的可能，都將付出百倍的努力。

近日有英媒引述專家稱，大陸今年有300架次軍機擾台，是進行「灰色地帶戰術」，目的是為了消耗台灣軍力及拖垮經濟。朱回應，這是解放軍在台海組織實戰化演練，維護國家主權採取的必要行動，「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候以任何形式把任何一塊領土從中國分裂出去」。她又批評民進黨當局允許「摧毀大陸沿岸的核電廠」的瘋狂言論，暴露其踐踏文明底線的邪惡本質。

針對陸委會在國際人權日涉及香港、新疆及西藏言論，朱批評民進黨當局打着所謂人權幌子指摘大陸，散布違背事實的論調，充滿偏見和敵意，不得人心，敦促民進黨停止說三道四。她又指，兩岸關係緊張的根源，是民進黨當局拒不承認「九二共識」、背離「一個中國」原則所致，令兩岸對話無從談起。

台灣早前下架抗疫題材兒童繪本《等爸爸回家》，朱鳳蓮認為這只是讓小朋友理解人世間關懷互助的讀物，但民進黨當局及政客只問立場、不問是非，煽動「反中」情緒，她反問「他在怕甚麼呢？」對於大陸正通緝一名台灣商人，她稱並無資料提供，相關部門會依法辦案，保障合法權益，維持良好營商環境。

陸委會日前稱根據今年前11個月數據，大陸需依賴台灣進口，朱鳳蓮則用圖表解釋並反駁，大陸是台灣最大出口市場、最大貿易順差來源地，若無大陸，台灣對外貿易將出現巨額貿易逆差，今年經濟將難以維持正增長。她又指本月9日有700位兩岸工商界人士參與「2020兩岸企業家峰會年會」，會上對明年工作有所共識，再次發揮兩岸產業合作及企業交流的平台作用。