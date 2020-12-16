台情報人員涉性侵女軍人　丈夫投訴反遭施壓

台灣的情報部門傳出性侵醜聞，一名任職於國安局的孫姓男子，涉嫌性侵中學同學小美（化名），導致後者精神崩潰，甚至多次輕生。同樣是孫男同學、任職軍人的小美現任丈夫近日在社交網揭發事件後，反惹來軍中單位注意並施壓，而孫男至今仍逍遙法外，小美丈夫質疑國防部與國安局官官相衞。

事件源於今年10月，在軍中任職的H先生發現未婚妻小美一封遺書和一封詛咒信件，追問下得知小美一年多與前夫離婚後，孫男假裝關心約會，卻趁她不勝酒力帶到汽車旅館性侵。小美事後打算拿染有孫男精液的紙巾提告，卻因對方哀求，表示會負責而心軟。誰知後來孫男刻意疏遠小美，後者又發現前者另結外籍女友，憤而致電國防部投訴，但因無證據，事件不了了之。

H男曾找孫男對質，但對方推說自己當也喝醉，不知道發生甚麼事。H男眼見妻子身心受創，卻投訴無門，在網上公開孫男惡行。軍中單位注意到爆料後立即約談H男，表面稱會調查，實際是讓其封口。H男因感到壓力，也表示打算服役期滿後另謀出路。

台媒曾就此事向國安局查證，對方表示孫男確為該局人員，但查無相關懲處記錄。該局又 指，孫男承認與小美是同學，但否認有發生關係，若事件進入司法程序，將配合調查。國防部軍事安全總隊則稱，有聯絡H男，也把狀況向上呈報，但未告知懲處內容。