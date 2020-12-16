解放軍機再赴台空域　台直升機模擬攻擊解放軍潛艦

台海局勢緊張。解放軍軍機於周三（16日）上午8時19分再飛入台西南空域，高度為3,200米；台空軍升空，廣播驅離。台媒統計數據顯示，解放軍軍機本月已進入台空域共14日。另外，台灣的海軍日前執行潛力掛載戰備演習，模擬500MD/ASW反潛直升機在外海發現解放軍潛艦，投擲MK-46魚雷攻擊，成功壓制敵人。

台海軍Facebook專頁周日（13日）發文展示訓練成果。資料顯示，500MD/ASW反潛直升機自1979年起在台服役，機上配有搜索雷達、磁測儀，並可在機腹下掛載1枚MK-46魚雷，主要負責定位水下目標與執行攻擊任務。

至於MK-46則是輕型魚雷，目前仍為美軍及北約部隊的現役裝備，時速超過40節（每小時74.08公里），有效射程為7.3公里，最大射程達11公里。據悉，同型號魚雷也曾銷往中國，中國解放軍海軍的魚-7型魚雷，就是以MK-46魚雷為藍本生產而成。

同時，台軍空軍參謀長黃志偉周三澄清，周二（15日）雖有2架解放軍機飛入台西南空域防空識別區，但未進入台灣「領空」，距離台灣的海岸線至少100浬（約185公里）以上。

此外，美國MQ4C無人偵察機周二（15日）在台周邊上空出沒，通過台灣海峽南端朝廣東省飛行。由北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）指出，這是本月第三次在南海上空發現該型無人機，更是自7月以來第6次出沒。