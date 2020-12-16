澳洲就華徵收大麥關稅　正式向世貿申訴

中澳貿易關係持續惡化，澳洲聯邦政府周三（16日）宣布，針對中國決定對澳洲大麥徵收高額進口關稅，威脅到價值25億澳元（約146億港元）的貿易，當日會向世界貿易組織（WTO）提出申訴，是澳洲首次將與中國的農產品貿易糾紛告上世貿。

澳洲貿易部長伯明翰表示，澳洲尋求世貿介入屬合理且恰當的決定，有信心透過收集到的證據、數據和分析，捍衞澳洲穀物種植者與大麥生產者的完整性。他續指，將通過觀察中國對澳洲向世貿提訴的態度，決定紅酒等其他貿易糾紛的處理方法，並承認申訴需較長時間才能得到解決方案，但期望貿易戰得以終結。

穀物種植者協會主席兼維省農民霍斯金（Brett Hosking）表示，對穀物行業被指控違反規定感到不滿，但無法估計中國下一步行動，大量依賴中國提供農業出口機會的農民害怕產生不利影響。他承認，部分出口商不支持世貿介入，希望重新展開談判，及恢復失去的市場貿易。

本年5月，中國對澳洲大麥徵收約80%的關稅，其中73.6%為反傾銷稅；6.9%為反補貼稅，為期5年。種植者或可循中東牲畜飼料等方向，為其大麥尋找新市場，惟貿易收益遠不及中國購買用以製造啤酒的麥芽高。

有澳媒報道指，由澳洲、新西蘭、英國、美國、加拿大組成的情報聯盟「五眼聯盟」，目前正初步討論如何回應中國的制裁行動，其中一個選項是5國各自對中國實施制裁，另一選項是由澳洲向中國實施報復性關稅，另外4國則表示支持，並拒絕填補中國進口的不足。另有愈來愈多討論，有關日本可能加入成為「六眼聯盟」。

智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）國際網絡安全政策主管漢森（Fergus Hanson）認為，五眼聯盟可參考北約的集體防禦條款，任何一個成員國遭攻擊，可視為全體成員國遭攻擊。他認為，必須用報復性制裁讓中國面臨同樣壓力，對方才不會濫用制裁。