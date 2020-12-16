4間醫院涉嫌騙保　遭暫停醫保結算資格

內地傳媒早前報道，安徽阜陽市太和縣東方醫院等4間醫院涉嫌虛開醫療項目，以騙取醫保資金。有不少本來不需要住院治療的老人住進病房，為的僅僅是一次免費體檢。事件曝光後，太和縣即成立由縣紀委監委、公安、醫保、衞健、審計等部門組成的調查小組，周二（15日）決定暫停涉事醫院的醫保結算資格。

內媒記者早前以家屬身份，陪同一名當地老人前往太和東方醫院求診。老人向護士稱身體並無不適，「聽說這裡可以免費住院，希望能夠留下」。護士並無感到詫異，說：「能住一個多星期，掛水保養，全身檢查，管吃管住。」期間，護士甚至發出邀請，指︰「看你能不能發動3、5個人，如果他們願意跟你來住院，可以給你2、300元（人民幣，約240至360港元）。」

報道指，省市兩級聯合督導組的人員，在太和縣東方醫院展開調查，調取涉事醫院病歷信息後，將可疑病歷交由醫學專家做判斷。督導組已全面入駐涉事的4家醫院展開調查。

此外，當地主管部門已對太和縣全部4家醫院採取臨時處理措施，太和縣醫保局副局長梁博表示，目前已暫停4家醫院的醫療保險報銷資格，等待進一步調查結果作出最終處罰。