新冠肺炎：內地接種疫苗價格懸殊　市民質疑安全性

英國及美加等地近日陸續為市民接種新冠疫苗，而在中國，浙江省疫情防控部門表示自9月以來，已為該省逾74萬人接種疫苗。有境外媒體指出，國內地區接種疫苗價格懸殊，亦有市民質疑疫苗安全性不敢接種。有境外媒體稱，內地不同省區市自費接種疫苗的收費，由400至8,000元（人民幣，下同，約480至9,600港元）不等。

針對內地疫苗收費問題，今年全國兩會期間有人大代表提出，將接種新冠疫苗納入醫保全額報銷，但國家醫保局早前重申，預防性疫苗不納入醫保支付範圍，又表示下一步將會同相關部門研究新冠疫苗的費用問題。清華大學醫療服務治理研究中心研究員廖藏宜曾表示，疫苗如果是自費接種，地方政府可根據財政情況補貼。

湖北武漢義工陳女士稱，當地政府沒錢，接種疫苗收費一針2,700元（約3,200港元），合共打3針，當地一些有「關係」的人已接種。她又指當地很多居民沒錢接種疫苗，期待地方政府推出政策降低疫苗價格。

陳女士又稱，有醫生提醒疫苗的臨床試驗時間不足，勸她先觀察別人接種後的反應，再決定是否接種。有毒奶粉受害者家長受訪時表示，有廣州的朋友指當地社區有小童接種後出現問題，所以拒絕接種。上海一間英資公司高管稱，其妹任職的醫療機構讓員工報名接種疫苗，但大家擔心首批接種的安全性，所以沒人報名。

另外，復星醫藥周三（16日）宣布，與BioNTech就向中國供應和生產mRNA新冠核酸疫苗達成協議，一旦疫苗獲得內地上市批准，BioNTech預計將於2021年向內地供應至少1億劑疫苗，首批將在德國的生產工廠供應。