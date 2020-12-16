搗破逾千涉黑組織　全國掃黑辦：農村黑惡勢力基本肅清

內地官媒周二（15日）報道，截至今年11月底，全國掃黑除惡專項行動累計搗破1,198個農村地區的涉黑組織，佔涉黑組織總數的33.4%；另外打擊了農村地區的涉惡犯罪集團及團夥逾1.3萬個，依法嚴懲「村霸」3,727人，並處理了涉黑涉惡等問題的4.17萬名村幹部，將其全面清除出農村幹部隊伍。全國掃黑辦指出，經行動後，全國農村黑惡勢力已基本肅清。

報道指，在掃黑除惡專項行動影響下，農村基層選舉秩序明顯好轉，反映行動帶來多重積極效應。當局又集中加強對農村基層組織的管理。當局在全國共排查出101,621個軟弱渙散村（社區）黨組織，目前已整頓轉化當中的92,896個，佔總數超過9成。另外，在清除「村霸」後空缺的村幹部，已補配3,369人。在人手更替後，新一批農村基層幹部已經就職，令農村基層組織明顯優化。

另外，各地掃黑除惡部門展開了農村集體「三資」問題專項整治。例如，廣東潮州市清查農村集體經濟合約58,091份，清理被侵佔土地5,218宗、逾1.2萬畝，查出民眾被拖欠租金或承包款近2.2億元人民幣（約2.65億港元），拘捕問題黨員幹部188人，有效防範了農村集體資產流失。

當局指出，根據調查顯示，農村群眾對掃黑除惡專項行動成效的滿意度為95.1%。其中，95.8%的農村群眾認為身邊已不存在把持基層政權的黑惡勢力，95.6%的農村群眾認為利用家族宗族勢力橫行鄉里的黑惡勢力已不復存在。