傳解放軍中印邊境建直升機坪　印軍提升彈藥儲備

中國與印度軍隊自今5月在邊境爆發對峙，至今雙方不斷向當地增派士兵和武器。印媒周二（15日）報道，解放軍正在邊境的阿克賽欽興建直升機坪，該處與邊境實控線和印軍空軍基地相當接近，具重要戰略意義。同時印軍獲提升彈藥儲備，以應付延長戰鬥。

報道指，過去數月解放軍不斷改善其於中印邊境的基礎設施。最新衞星圖像顯示，中國在接近實控線的阿克賽欽地區，建造一個高海拔16,700呎的直升機坪，該處除正對着印軍的道拉伯格玉爾地空軍基地，亦非常接近一條連接該空軍基地與拉達克地區列城的公路。據指，該空軍基地和公路具增強運送物資到拉達克地區的作用，因此對印軍具重大戰略意義。

根據衞星圖像分析，解放軍去年8月已指定在該處興建直升機坪，準備工作於同年10月展開，今年4月正式動工，一個月後挖掘機忙於平整該區域並清理周圍環境。期間中印雙方雖然一直就邊境糾紛進行軍事及外交對話，但工程仍在快速進行。

衞星圖像顯示，直升機坪的跑道可能長1,000米，但目前只有700米進行了平整工作。報道又指，在交通管制主樓後面，解放軍今年8月已開始為指揮與控制中心修建地下建築。

另印度媒體早前引述知情人士稱，印軍正重新部署130萬戰鬥部隊，目的是為雙線作戰做好準備。據指印軍部隊已獲授權將彈藥儲備水平，從之前的「應對10天激戰」，提高至「15天」。