國防預算案遭立委提案凍結　台國防部：盡速爭取解凍

台灣的立法院日前審議國防預算案，有立法委員提案凍結或刪減預算。台灣的國防部周三（16日）發布新聞稿表示，2021年度國防公務預算共編列約3668億元（新台幣，下同，約1,025億港元），經立院外交及國防委員會初審後，刪除近5億元（約1.4億港元）、凍結近51億元（約14.3億港元）。台國防部指出，尊重審查結果，將盡速爭取解凍。

台灣的國防預算日前遭立委提案凍結或刪減，引發爭論，國民黨立委江啟臣在外交及國防委員會質詢時認為，立委基於職責監督預算並提案凍結、刪除，最後卻遭到抹黑，要求台國防部就事實發布新聞稿澄清。台國防部副部長張哲平上將回應，會去了解預算的計算方式，若確定則對外澄清。

國防部表示，國防公務預算案已在本月2日經立法院審查完畢，其中多個款項被刪減或凍結。另外，「潛艦國造-第2階段原型艦籌建」案因未達共識，保留於黨團協商繼續處理。國防部指出，預算審查是立法委員行使監督行政機關施政與預算的職權，國防部會繼續努力溝通說明、爭取支持，使各項建案如期推動，以確保國防施政順利。