南寧公僕涉侵吞公款　挪用1.69億人民幣包二奶

廣西南寧市城鄉建設服務中心會計楊旭雁，涉嫌利用職務便利偽造文件，並挪用1.69億元人民幣（約2.01億港元）公款包養情人等，市中級人民法院周三（16日）開庭審理案件。市紀委監委、市屬企業集團（公司）、興寧區政府等400餘人到場旁聽。

公訴機關指控，楊旭雁在2010年10月至2020年4月，擔任市興寧區城鄉建設中心（原東溝嶺開發辦公室）、南寧市東溝嶺經濟發展有限責任公司（下稱東溝公司）期間，通過私刻銀行業務清訖章、偷蓋財務專用章和法人印鑑、修改報帳支票的金額等方式，先後多次侵吞公款，用於經商、購買名牌轎車、嫖娼和日常奢侈消費。

為掩飾犯罪，楊多次製作虛假銀行對帳單、銀行存款利息單，以偽造、變造東溝公司、北部灣銀行城北支行、興東支行公章等銀行的財務憑證，藉此應付單位檢查、審計和財務監督。

檢方認為，被告身為國家工作人員卻侵吞、騙取公共財物，數額特別巨大，應以貪污罪、挪用公款罪，以及偽造公司、企業印章罪，追究其刑事責任，數罪併罰。楊旭雁當庭表示認罪悔罪；本案將擇期宣判。