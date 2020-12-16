研究揭兵馬俑由多渠道供應組件　經組裝成型

位於陝西西安市的秦始皇帝陵博物院，與英國倫敦大學學院（UCL）組成的研究團隊，近日在國際著名科技考古期刊《考古學》，（Archaeometry）發表有關秦俑生產模式研究的新成果，表明秦兵馬俑是採用了「多渠道供應」模式，由多個工作坊生產相同的產品，目是在短時間內完成這項前所未有的工程。

早期學術界曾推測秦兵馬俑採用了模塊化的生產方式，批量生產大量的手臂、腿、頭和其他部位的組件，再組裝處理形成如今所見的形態。研究團隊為深入研究秦兵馬俑的生產模式，採用了便攜X射線螢光光譜的分析方法，對秦俑一號坑內保存的28件文物藏品開展原位無損檢測，獲取化學數據並進行統計分析。

結果發現，陶俑與鋪地磚、陶帶圈、沉積土的成分顯著不同，這與陶俑原料中大量的沙質羼和料（SiO2）有關，這使得土料中的微量元素比例發生了變化；同一陶俑身體各部位的成分相近，而不同陶俑同一身體部位的成分具有明顯差異，這說明陶俑很可能由不同的工作坊獨立製造；鎧甲武士俑中帶有「咸陽」和「宮」兩種陶文的陶俑，也能夠從成分上區分，似乎支持來自不同工作坊的觀點。

研究團隊認為，「宮」俑的工作坊的工匠是「中央專家」，擁有自己的戳印，可能負責質量要求較高的產品，是秦俑製作工程中官方「內部供應鏈」的一部分。「咸陽」與其他作工坊的工匠則提供補充產品，他們大多在陶俑上刻畫自己的標誌。這種多樣化的多渠道供應鏈管理，很可能是一種「規模經濟」，能減少因技術困難或停工帶來的風險。