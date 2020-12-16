台男墮崖失蹤40日奇迹生還　雙頰凹陷暴瘦20公斤

台灣台中市一名37歲邱姓男子上月騎電單車進入中橫公路管制路段後，疑為逃避管制人員截查，棄車走入隧道後，不慎墮進百米深懸崖失蹤。當地居民楊先生周二（15日）晚上山打獵時，發現有人「睡」在山洞，才發現失蹤40天的邱男。據指邱男無明顯外傷，卻暴瘦近20公斤。

邱男上月6日傍晚闖入管制路段後失蹤，台中市消防局、民間搜救隊連日搜救，又出動航拍機和搜救犬到河溪搜尋，卻遍尋不獲，令家屬心急如焚，一度認為警方延誤救援，本月8日曾到台中地檢署控告警方瀆職。

台中市和平警分局谷關派出所周二晚10時許，突接獲居民楊東波報案稱，在某廢棄電廠附近山洞內發現一名男子。搜救人員周三（16日）凌晨1時許到達山洞時，見邱男雙頰凹陷、骨瘦如柴，於是拿出礦泉水和餅乾供其充飢。

邱男表示，他當時戴着頭盔墮下，腳部受傷，但已好轉。搜救人員隨後將邱送往東勢農民醫院就醫，家屬也趕到探望。院方表示，邱男到院時四肢與背部擦傷、有脫水現象，但血壓與心跳穩定，目前住院觀察中。

據知邱男家屬曾懸賞50萬元新台幣（約14萬港元）尋人，楊東波稱不知有獎金一事，但假如拿到獎金，部分會用改善果園設施，其餘會購買搜救器材，捐給當地的搜救協會。