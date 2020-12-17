男子住院遭男看護猥褻　導致下體受傷

北京市民李偉（化名）近日住院時，在睡夢中遭一名男看護猥褻，更導致其下體受傷。事後該名看護被刑拘，李偉要求醫院賠償，惟院方稱該看護並非由該院聘用。醫院曾協調李偉與看護所屬公司商討賠償，惟雙方未達成共識。

李偉於本月2日因病入住北京中醫藥大學東直門醫院4層腎病內分泌二科病房，翌日凌晨3時，他在睡夢中感到有人摸他的腿，醒來時發現床邊站着一名中年男子，是鄰床患者在醫院內聘請的看護韓某。李偉事後因受傷接受治療，據醫院開出的診斷證明書顯示他「包皮繫帶撕裂傷」。

警方當晚接報前往醫院將韓某帶走調查，並在醫院替李偉錄取口供。周一（14日）李偉在北新橋派出所獲得一份立案告知書，顯示已對韓某強制猥褻一案立案調查。同日，警方告知李偉已對韓某進行身體檢查，初步判斷無傳染疾病，亦未發現韓某有前科。

李偉表示，事後心情抑鬱，不敢將事件告訴家人。他希望院方和看護的公司能為其進行心理輔導，並賠償合理損失。醫院一名工作人員表示，院方已積極配合警方調查，並提供當天閉路電視畫面。但因韓某屬於第三方公司聘用的員工，相關監管責任亦屬於該公司。事發後，醫院已聯絡看護公司要求辭去韓某，並聯絡警方對現有看護進行梳理，將存在違法前科和案底的看護全部辭退。