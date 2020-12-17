賀州市光明橋故意殺人案　二審維持死刑判決

廣西法院早前裁定楊遜識犯故意殺人等罪，導致2死4傷，被判處死刑；楊遜識不服上訴。壯族自治區高級人民法院周三（16日）通報，日前二審駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准死刑。

經法院審理，楊遜識故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪；其駕車隨機衝撞他人，危害公共安全，構成以危險方法危害公共安全罪，依法對其數罪併罰。全案共2人身故、3人一級輕傷、1人輕微受傷及多車受損。二審認為原審證據確實和充分、定罪準確，採用的法律和量刑適當，審判程序合法，遂作出上述裁定。

經查，被告因吸毒遭家人多次勸誡產生怨恨，一度在打罵妻子時被父親及弟弟制止。事發在今年2月5日，楊遜識與其弟多次通電話時發生爭執。當日下午2時許，他駕車駛至八步區芳林路，認為在路邊的申某是其弟女友，便開車撞向後者，並落車查看朝申某踹了數腳。

楊遜識繼續開車，將電單車上的陳某、曾某及左某撞倒在地；期間撞到丘某、車某、歐某和黃某的車輛，並多次試圖搶邱某的越野車。警方接報到場將其抓拘捕。事件中，左某當場死亡，申某搶救無效死亡，被撞傷的申某、曾某、陳某、歐某、歐某被送院救治。