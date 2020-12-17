市長晤AIT處長表態　反對美國瘦肉精豬肉

台灣藍營反對當局開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉（又稱萊豬）進口。美國在台協會（AIT）處長酈英傑周三（16日）上午拜會國民黨籍台中市長盧秀燕，盧在媒體面前表態反對萊豬進口。AIT會後駁斥，美國出口到台灣的萊豬是安全的，政治人物散播不實資訊，引發毫無根據的焦慮，無益於所有人。

台媒報道，酈英傑與同行人員當日到台中市政府拜會，雙方原本協定會談過程不公開，但台中市政府卻預先安排媒體到場，使對方頗感詫異。經協商後，美方同意媒體在場。盧秀燕直言，台中市法例規定豬肉不可含瘦肉精，民意也不希望市政府更改法令或解禁，她稱要「遵從人民的聲音」。

當盧秀燕提及萊豬議題時，隨行人員走前跟酈英傑低語。台中市政府人員隨即表示，「依會前跟媒體預告不開放全程採訪的約定，接下來不公開了」，在場媒體在酈英傑回應前即離場。

會後，AIT發言人孟雨荷發表談話表示，所有美國出口到台灣和其他貿易夥伴的產品都是安全無虞，且符合科學標準，都與美國內消費標準相同；批評政治人物散播不實資訊。她呼籲各方以負責任態度，及符合科學的根據來應對這項議題，美台是致力於維護食安和糧食安全的好夥伴。