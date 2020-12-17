美國大選：迪士尼執行主席　或獲拜登提名任駐華大使

美國候任總統拜登的政府班子人選備受關注，美國雜誌《荷李活報道》（The Hollywood Reporter）周三（16日）引述消息指，拜登正考慮提名華特迪士尼執行主席艾格（Bob Iger），出任美國駐華大使或駐英大使。電影公司夢工場行政總裁謝菲基辛堡（Jeffrey Katzenberg）亦可能獲任命為大使。

報道指，69歲的艾格名列拜登的駐外大使名單上，駐地可能是中國或英國，雖然他與迪士尼明年底才結束合約，但若獲正式提名為駐華大使，勢成拜登外交團隊的重要成員。曾於1984年至1994年任職華特迪士尼影業集團主席的謝菲基辛堡，亦成為拜登外交團隊人選之一，但具體職位尚不清楚。華特迪士尼電視主席達娜的丈夫瓦爾登（Matt Walden），則可能獲提名為駐歐洲國家的大使。

艾格和謝菲基辛堡在今屆大選都表態支持拜登，並曾捐款給「拜登勝利基金」，其中艾格曾捐款25萬美元（約195萬港元）；謝菲基辛堡捐款更接近62萬美元（約484萬港元），並多次協助拜登舉辦競選活動。拜登過渡團隊回應報道時則稱，目前討論任何大使任命都為時尚早。

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