傳5萬解放軍集結美加邊境　美媒稱純屬謠言

社交網Twitter近日流傳5萬名解放軍集結於美加邊境，更指上周在密歇根州墜毀的美軍F16戰機也是遭解放軍擊落。據指，消息源自網傳緬因州北部交界處一列火車運送坦克的照片，聲稱是美軍回應中國入侵加國的證據。惟專門報道美軍消息的《軍事時報》（Military Times）其後指消息純屬謠傳。

報道指，疑為美國右翼陰謀論運動「匿名者Q」的Twitter帳號「TheStormIsUponUs」稱，成千上萬的解放軍在緬因州與加拿大的邊界駐紮，更稱有解放軍士兵被炸死。多名資訊網站專家表示，中國駐軍加拿大純屬幻想，但這類錯誤訊息恐怕構成真正的威脅。美國退役海軍上校拉潘（Dave Lapan）指出，類似傳言某程度上是訊息戰，可能來自內部競爭對手，也可能是中國、俄羅斯、北韓、伊朗等國家利用社交媒體在美國製造不安。

對於網傳美軍用火車運送坦克的照片，報道引述緬因州國民警衞隊發言人蘭姆（Carl Lamb）稱，不知道有這樣的行動部署，又指該州軍事單位一直在修整一些榴彈炮，直至兩年前結束，近期聯邦政府決定將該些榴彈炮運離該州，網傳照片實際攝於今年10月。至於傳聞F16遭解放軍擊落，威斯康辛州空軍國民警衞隊早前已發聲明指，該戰機是於夜間訓練時發生事故墜毀，機師不幸身亡。