中央經濟工作會議本周召開　料不提及具體增長目標

中央經濟工作會議料本周於北京召開，有內地研究員表示，今年會議的主題是回歸常態化，包括經濟和政策兩方面。由於明年是十四五開局之年，會議將更關注推動長遠的歷史變革，預計會議不會提及具體的經濟增長目標。而北京黨機關報章旗下微信公眾號近日表示，至少11名省級黨政首長已抵達北京。

內媒採訪多位專家後，梳理出今年中央經濟工作會議可能的4大重點，包括如何退出助企紓困政策、加碼促消費擴內需、如何配合財政貨幣政策，及在重點領域改革將有哪些突破。與此同時，在預期來年中國經濟或強勢復甦的背景下，如何利用周期反彈的機遇打開結構改革的空間，暢通國民經濟的循環、提升經濟發展的質量、加速數碼經濟的增長，亦有望成為會議討論內容。

有內地證券公司研究員分析指，今年因新冠疫情衝擊致經濟基數較低，因此明年經濟增速可望達到8%至9%，由於擔心這增速不可持續，預計會議不會提及具體的經濟增長目標。針對長期問題，會議關注重點包括全球貨幣過度發行造成的金融不穩定性，以及構建經濟發展新格局。

過去中國經濟增長主要依賴出口、基建和房地產等固定資產投資，但未來將形成三線發展，分別為以內循環為核心的消費主線、透過科技創新提高生產效率從而驅動經濟增長，及促進新能源革命實現綠色經濟。

為應對疫情，今年內地推出大規模的財政托底措施，但預料來年財赤將回歸常態，明顯下降至3%以下。會議亦料繼續強調「住房不炒」，部分城市甚至可能收緊樓市政策，以維持市場穩定。

據北京青年報旗下微信公號「政知見」周三（16日）消息，部分有份參與中央經濟工作會議的省級黨政首長，包括吉林省委書記景俊海、代省長韓俊、青海省長信長星、湖南省委書記許達哲、代省長毛偉明、雲南省委書記阮成發、代省長王予波、山西省委書記樓陽生、省長林武、重慶市長唐良智，內蒙古自治區主席布小林等人，本周已抵達北京並趁機拜會多個部委，或前往國務院及大學等學術機構出席座談會。