農業農村部：明年全國增建1億畝高標準農田　保障糧食安全

國務院農業農村部周四（17日）公布，已計劃於2021年在全國增建1億畝高標準農田，比往年增加25%；同時統籌發展1,500萬畝高效節水灌溉地，藉此加快改善農田基礎設施，提升糧食產量，保障國家糧食安全。

相關負責人指，當局目前向各地已下達2021年全國農田建設任務清單，目標優先在永久基本農田和糧食生產功能區、重要農產品生產保護區等，實施高標準農田項目布局；並集中力量加快小麥、稻穀生產功能區高標準農田建設，提升口糧絕對安全保障水平。

另外，農業農村部周三（16日）公布，截至11月底，全國生豬存欄和能繁母豬存欄，均已恢復到往年的90%以上，已有23個省(區、市)提前完成產能恢復目標，預計最遲至明年上半年就能恢復至往年水平。

統計數據顯示，豬肉市場供應持續改善，全國集貿市場豬肉價格已從2月份的每公斤59.64元人民幣（約70.7港元），回落到48元人民幣左右（約56.9港元）。專家預計明年農曆新年期間，豬肉供應量較去年同期增加約3成，總體價格有望低於去年同期水平。