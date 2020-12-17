不滿推遲關閉堆填區　台300原住民抗議與警推撞

台灣台東縣成功鎮的原住民阿美族都歷部落，因不滿當地一個垃圾掩場（即堆填區）延期關閉，周四（17日）近300名族民前往縣政府大樓外抗議，最後縣府派代表收下請願信，表示下周將前往部落舉行協調會議，商討解決辦法。

據了解，當地政府去年啟動修建台東縣焚化爐的工程，並計劃當焚化爐啟用後，於今年底關閉位於都歷部落的堆填區。惟多月前，縣政府及鎮公所因焚化爐未能及時啟用，致無法處理鎮內垃圾為由，將堆填區的關閉日期延至2024年，並給部落每戶發放2,000元新台幣（約560港元）作補償。部落原住民得悉後大表不滿，認為縣政府和鎮公所在未有事先知會下，私自更改堆填區的使用期限，不理原位民長期飽受垃圾臭氣之苦，於是發動抗爭。

參與抗議的族民周四一早在縣府前拉起橫額，上面寫上「垃圾掩埋場滾出部落」等字句。有族民表示，部落著名海灘有「天空之鏡」之稱，吸引無數遊客觀光，帶來經濟發展的契機。然而在美麗海灘旁邊，卻是臭氣熏天的堆填區，不但有礙觀瞻，更對當地空氣、水質造成嚴重污染，痛斥縣府罔顧族民健康。

旅民抗議期間，縣府派出警力在場維持秩序，過程中族民將一袋袋載着樹葉的垃圾袋拋在地上，雙方一度爆發推撞。之後副縣長王志輝出面接收請願信，惟帶頭抗議的台東馬蘭部落原住民、台中市議員黃仁要求縣府立即與族人協商。最後縣府參議劉榮堂表示，縣政府正與相關單位商討，而成功鎮公所上周已通知部落和縣府下周二（22日）召開說明協調會，屆時將提出妥善的處理方案。