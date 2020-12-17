美警告太平洋島國　華為網絡鋪設有安全威脅

英媒周四（17日）引述消息報道，美國警告多個太平洋島國，一間中國公司低價競標海底互聯網電纜鋪設項目，恐帶來安全威脅，矛頭直指華為海洋網絡有限公司。中國外交部回應批評，美方的說法完全是抹黑華企，為自己無理打壓中國高科技企業編造藉口。

報道引述知情人士指，由華為技術有限公司成立、現由另一間華企持有多數股權的華為海洋，與芬蘭諾基亞持有的法國阿爾卡特海底網絡公司（ASN）及日本電氣（NEC）一同提交標書，競投上述由世界銀行和亞洲開發銀行支持的項目。項目總值7,260萬美元（約5.66億港元），旨在改善台灣盟友瑙魯共和國、密克羅尼西亞、基里巴斯等太平洋島國的通訊網絡。

消息指，該互聯網電纜鋪設項目可能被分拆，而華為海洋競投報價比競爭對手低逾20%。據報，美國政府已警告密克羅尼西亞及瑙魯共和國的開發機構，並於今年7月再向密克羅尼西亞發出外交照會，表達對該項目的戰略憂慮，指出華企必須服從中國情報及安全部門的要求。密克羅尼西亞回應稱，部分合作夥伴已保證項目不會造成網絡安全漏洞，危及地區安全。瑙魯共和國則指，有關方面正解決技術和管理問題以推進項目。

中國外交部發言人汪文斌周四回應報道，指中國從沒要求企業和個人通過安裝「後門」等形式，為政府收集或提供外國的數據信息和情報。他反斥美方在全球範圍內，對包括其盟友在內的國家進行大規模網絡竊密，是臭名昭著的「黑客帝國」和「竊密帝國」；強調無論美方如何抹黑，都不能掩蓋其對競爭對手進行政治打壓的事實。