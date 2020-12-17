受賄1510萬人民幣　延邊州前人大主任囚7年

吉林延邊州人大常委會前主任趙龍虎受賄1,510萬元（人民幣，下同，約1,816萬港元），案件近日在松原市中級人民法院一審宣判。趙龍虎受賄罪成，判囚7年和罰款100萬元（約120萬港元）。趙當庭表示服從判決，不上訴。

法院審理查明，趙2006年至去年擔任延邊州財政局局長、副州長、延邊州人大常委會黨組書記、主任等職務期間，利用職權便利，為相關單位和個人在獲得財政資金支持、承攬工程、工作調動等方面提供幫助，先後多次非法收受20多間單位和個人給予的財物，並獲得112.9萬元（約136萬港元）股權分紅。

法院認為，趙龍虎身為公務員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，又通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人謀取不正當利益，數額特別巨大，其行為構成受賄罪，遂作出上述判決。

資料顯示，趙龍虎現年60歲，曾擔任吉林龍井市稅務局副局長、和龍市稅務局局長、和龍市國稅局局長、延邊州財政局局長、延邊州委常委、統戰部部長等職務。直到去年12月，趙涉嚴重違紀違法受查，隨後被開除黨籍和公職。