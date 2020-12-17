內地嚴打兩卡違法案　近兩月破犯罪團夥4592個

內地嚴打兩卡違法犯罪活動。圖為警方於打擊行動中查獲的贓證物。

內地公檢法機構、工信部及中國人民銀行於周三（16日），聯合發布打擊非法買賣電話卡和銀行卡（兩卡）犯罪活動的通告，指近兩個多月來，全國共打掉兩卡違法犯罪團夥4,592個，逮獲罪犯7.1萬人，5.7萬人因非法出租、出借、出售、購買兩卡被懲戒。

通告指，國務院於今年10月10日召開打擊治理電訊網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議，部署在全國開展「斷卡」行動，嚴厲打擊整治相關違法犯罪活動，至今取得了階段性成效。通告敦促任何人應立即停止進行非法出租、出售、購買兩卡的違法犯罪活動。另由通告發布之日起至2021年1月15日前，違法者如主動投案自首，可依法從輕或減輕處罰。

通告又稱，公安機關、人民檢察院、人民法院將以「零容忍」的態度從嚴打擊相關違法犯罪活動，全力斬斷非法買賣兩卡的黑灰產業鏈。電訊行業監管部門和人民銀行將依法加強行業監管，要求電訊企業、銀行業金融機構、非銀行支付機構按照「誰開卡、誰負責」的原則，落實主體責任，強化風險防控。

公安機關亦將對重點電訊營運商和銀行營業網點加強巡查，及時發現非法買賣兩卡的可疑人物。對涉案兩卡較多地區，公安機關將逐一上門，與涉案開卡人見面，並簽訂承諾書。