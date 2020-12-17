內地擁全球最大5G網絡　料2029年引入6G

劉烈宏以視像方式向大會致詞。

中國工信部副部長劉烈宏周二（15日）表示，目前中國已建成全球最大的5G網絡，累計建成基站71.8萬個。在同一場合上，中國信息通信研究院（下稱中國信通院）指出，未來兩至三年5G產業發展將進入關鍵期，內地約於2029年開始引入6G。

當日在北京舉行的「2021中國信通院ICT+深度觀察報告會」上，劉烈宏透過視像方式致詞稱，中國5G發展進入融合創新的關鍵階段，加速形成基礎電訊、設備製造、垂直行業等多主體協同推進態勢。工業互聯網邁向快速發展期加快落地實踐，應用覆蓋原材料、裝備製造、消費品等30多個重點行業。

對於早前傳聞2021年中國將建100萬個5G基站，中國信通院院長劉多回應稱，工信部正在會同相關營運商制訂明年計劃，目前未有具體數據。該院長余曉暉則表示，今年起至2024年是5G網絡規模建設期，其後4年將是完善期，2029年左右開始引入6G。

大會同日舉行有關數碼經濟的分論壇上，中國信通院發布《中國5G發展和經濟社會影響白皮書（2020年）》，指內地5G預計今年將直接帶動經濟總產出8,109億元（人民幣，下同，約9,756億港元），直接帶動經濟增加值1,897億元（約2,282億港元）。

該院統計，5G的消費類應用逐漸成熟，新型娛樂和游戲成為關注重點。終端方面，截止今年11月底，全球已有519款。該院預計2025年終端將累計超過3,200款，其中手機終端累計可達1,200款以上。而國內目前有十多家企業正在研發生產5G的工業模組，大部分採用高通及華為海思的晶片。