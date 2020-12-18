普京指俄國與華有共同利益　斥美國展開新軍備競賽

俄羅斯總統普京周四（17日）在莫斯科舉行年度記者會，期間提及俄國與中國在許多領域均有共同利益，同時批評美國開始新軍備競賽。他強調自己尚未決定是否參與2024年選舉，一切取決於人民意願。

自2001年起，普京每年均會舉行記者會，今年則改以視像形式舉行，獲700多名記者出席。當提及國際問題時，普京指俄中各層面的關係正穩步發展，又同時澄清俄國並未干涉美國大選，美方指摘都是基於猜測，質疑是出於內部政治考慮而對俄國發起指摘，批評俄美兩國關係已被美國國內政策所綁架。他形容美國候任總統拜登政治經驗豐富，希望在其任期內理清並解決兩國關係中的部分問題。

針對明年2月屆滿的《新削減戰略武器條約》（New START），普京指曾經提出延長一年，並為簽署文件做好準備，但未獲華府回應。他批評美方已開始新軍備競賽，但相信拜登展開對話態度開放，「我們需美國夥伙作出一些反應」。

在阿亞美尼亞與阿塞拜疆的地區衝突問題上，普京承認有可能將增加納卡地區維和人員數量，另會加強對烏克蘭東部地區的人道主義支援，重申解決烏東問題關鍵在於烏克蘭。

除外交問題外，記者會焦點之一是反對派領袖納瓦尼中毒事件。普京認為，外間報道國安人員毒害納瓦尼的新聞，屬美方情報機構把戲，目的是要破壞其聲譽。他強調納瓦尼影響力有限，不足以成為目標，反駁當局若想毒殺目標人物，有關工作早已完成。普京未有直呼納瓦尼的名字，只稱對方是「來自柏林診所的病人」。