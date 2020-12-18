6人酒店安裝鏡頭偷拍不雅影片　網上出售牟利被捕

山西長治市警方歷時3個月，輾轉山東、河北、河南及陝西等4省8市調查，近日成功破獲一條以位某、孟某為首的偷拍及買賣酒店不雅影片團夥，拘捕6名疑犯，涉案金額逾40萬人民幣（約48萬港元）。目前，案件仍在審理當中。

內媒周四（17日）報道，網警在今年8月發現，有網民在網上即時聊天群內發布賣槍枝、迷藥的資訊；點擊鏈接後，頁面顯示「主題房」、「公寓房」等不雅影片截圖，並明碼標價招代理和販賣帳號。警方其後成立聯合專案組，在壺關縣被抓獲在網上售賣相關帳號的23歲疑犯馬X孩和21歲馬X。

經查，37歲疑犯位某、33歲孟某從今年2月以來，將網購攝像頭改裝後，先後安裝到河南鄭州、洛陽、開封和陝西西安等地的酒店中，偷拍逾200部不雅影片，再通過微信、QQ出售，其旗下更有300多名代理商。

警方隨後循線遠赴山東、河北、河南、陝西等地調查，在山東聊城、河北保定抓獲販賣上述影片的中間代理23歲張X鵬、29歲王某；及後趕赴河南，在鄭州市中牟縣將位某、孟某抓獲，並從其住處繳獲12個攝像鏡頭、30多部手機、逾100部涉案影片。