曾遭嚴刑逼供認殺人　男子19年後獲無罪釋放

天津男子楊松發19年前被指因感情糾紛，殘忍殺害女同事劉彩菊，一度被法院判處死緩。高級人民法院其後重審案件，並於周四（17日）上午宣判，指因缺乏直接證明其作案的客觀證據，依法判處劉無罪，當庭釋放。

案發於2001年3月3日，劉彩菊被發現遭人殘忍殺害，身中20多刀，並棄屍河中；同年5月30日，警方認定劉的男友、時齡34歲的楊松發欲擺脫戀愛關係而行兇，將其拘捕。據報道，楊曾承認殺害受害人，並遭法院一審判處死刑，緩刑二年，並剝奪終身政治權利。

惟楊及後表示，他曾遭刑訊逼供，多次上訴均遭法院駁回。直至2018年12月25日，最高人民法院指令天津市高級人民法院對案件再審，並於今年9月24日開庭審理。其代表律師為他進行無罪辯護，出庭的檢察員也當庭建議改判楊松發無罪。

法院認為，楊松發曾作出的有罪供述，是原判認定其有罪的主要根據，但被告自偵查階段後期否認作案，且其有罪供述與證人證詞、屍體檢驗鑑定意見等證據存在諸多矛盾。同時，被告案發後指認現場的筆錄及錄像具重大瑕疵，且因時間久遠無法補正，遂認定案件沒有確實、充分的法定證明標準證據，依法作出上述判決。