市民狀告一大學生虐貓　證據確鑿卻遭法院駁回

內地多名動物保護人士早前控告山東理工大學學生，湖北荊州中級人民法院近日二審卻駁回起訴，惟判決書認為范男行為「違背人性的道德底線和社會文明」。有內地律師指，原告敗訴在於內地尚未設立動物保護法，但法院判詞有望推動相關立法安排。

今年4月初，范源慶被揭發用殘忍手段虐殺逾80隻貓，更拍片在網上售賣牟利。范隨後被「起底」，並被校方決定予以開除；惟他事後仍叫囂稱，內地尚未有法律懲治虐待動物者，「警察不能把我怎麼樣」，引起輿論批擊。

到4月底，來自重慶、天津、湖北等全國12個不同城市的動物保護人士，各自向所在城市法院起訴范源慶，指其拍片虐貓對事主產生精神損害，涉嫌「侵害生命健康權」，並均委託程如玲和尚滿慶兩位律師代理。程律師周三（16日）交代湖北一案的判決書結果。

荊州中院認為，第一，由原告李女士提交的被告身份資訊不清晰，故被告主體不明確；第二，李女士本人與被虐待的貓並無所有權、委託、照顧、看護等法律關係，亦不屬於與本案虐貓並拍攝、販賣影片的行為有法律上直接利害關係的公民，李女士作為原告主體並不適格；因此駁回起訴。