美豬進口爭議持續　台行政院長蘇貞昌籲理性討論

台灣含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口爭議持續。行政院長蘇貞昌周五（18日）表示，專家可就美豬進口問題引用數據進行科學討論，但應「多一點理性、少一點政治」。前高雄市長陳菊被爆曾在2012年時，當面就含瘦肉精美牛進口當面質問時任美國在台協會（AIT）處長司徒文，被美國白宮狠批。

高雄榮民總醫院台南分院前主治醫生蘇偉碩表示，瘦肉精的危害是毒品的250倍，但數據受同行質疑。蘇貞昌回應，關心食安是好事，專家可以就各種數據來討論，但不要讓情緒或其他事情來妨礙科學，強調政府一定會遵照科學證據嚴格把關。民眾質疑民進黨利用美豬議題壓制言論，蘇表示，民進黨是從國民黨的威權統治走過來的，現今成為執政黨，亦會堅持言論自由、新聞自由，但不容許謠言橫行。

台中市長盧秀燕周三（16日）會見AIT處長酈英傑時，面對傳媒時向酈表態反對萊豬進口，遭綠營人士批評傷害美台關係。國民黨文傳會副主委黃子哲周五在Facebook透露，陳菊在2012年任高雄市長時，亦曾就含瘦肉精美牛進口當面質問司徒文，被美國白宮狠批，但民進黨當時認為不影響美台關係；今次卻批評國民黨破越台灣與國際友人的信任，顯然是雙重標準。