獨臂女童精於家務擅長包餃　立志當醫生助人

西藏一名10歲女童天生只得一臂，但她拒絕輸在起跑線，憑緊強意志，除會做很多家務，例如洗衫、打掃，也是班上學霸。近日她用單手包餃子的影片傳到網上，獲不少網民大讚。

家住西藏昌都市的熊婉晴，天生只得右手，但她的學習和生活未因而受影響。晴晴的母親表示，「所有正常孩子能做的，她都能做」。母親是山東人，從少就教會女兒包餃子，全家人一起包餃子更是晴晴最愛做的事情。

除包餃外，晴晴平日又幫忙做各種家務，包括洗衣服、刷鞋、縫襪等，並照顧6歲的妹妹，替她做早餐、紮頭髮等。晴晴的興趣跟一般孩子沒有大分別，除愛玩扯鈴和滑板外，又喜歡雕刻。

現時就讀小學五年級的晴晴，是學校老師和同學們眼中的學霸。老師指她對自己要求很高，成績在班上一直都排名前三。新冠肺炎爆發以來，她看到有相關的紀錄片，於是立志成為一名醫生，幫助有需要的人，為他人帶來幸福。

多年來，晴晴的父母從沒對她特殊看待，而是以一顆平常心引導她積極樂觀地成長。母親王蕾表示，女兒剛出生時，自己也曾沮喪，於是網上發文抒發憂愁，獲得不少網民的鼓勵和幫助。王蕾想把這份善意傳遞下去，於是自2012年起開始資助一名廣西的貧困女孩，定期給對方匯款助學，金額從數百元至千多元人民幣不等。早前有市民慕名要給晴晴捐款，她向對方表示謝意後，向母親說「把錢給廣西的姊姊」。

雖然身軀有異常人，但晴晴從不避諱、也不自卑。偶爾面對別人的嘲諷，她表示：「管不住別人的嘴，我可以強大自己的心，大家會做的我也會，大家不會的我還會！」