新冠肺炎：莫斯科芭蕾舞團成員拒隔離　分批離台

莫斯科古典芭蕾舞團原定周三（16日）起在台北演出12場，但因其中8名成員先後確診感染新冠肺炎，最終取消全部演出。該團未確診成員周四（17日）晚拒絕前往隔離所集中檢疫，經協調後，全部人將於周五（18日）分批離開台灣。

舞團早前赴台完成隔離檢疫後，周二（15日）綵排時再進行病毒核酸檢測，結果4人確診。台衞生部門翌日隨即安排其餘團員再接受檢測，並發現另有4人同樣受感染。市政府原本要求住在酒店的其餘44名團員，轉往集中檢疫所隔離，卻引起部分團員不滿。

有未確診團員周四晚與市府人員僵持兩小時，俄羅斯方面透過駐台代表處要求讓舞團周五離台，並希望成員續留酒店一晚。但酒店認為無法照顧，經緊急協調團員才陸續前往集中檢疫所，並於周五分三批離台。

流行疫情指揮中心發言人莊人祥周五上午回應稱，以往也有商務旅客縮短檢疫或因奔喪等緊急需要而離開隔離或檢疫處所，該舞團並非首例。至於經已確診的8名舞團成員，台衞福部長陳時中稱，依規定確診者需立即送院隔離治療，直到解除隔離為止。

台北市衞生局疾病管制科長余燦華周五證實，舞團美籍經理人已於上午乘機返回美國，另一名日籍舞蹈員也乘機返回日本，其餘42名團員將在晚上離境。

另針對台媒報道，舞團成員中有人疑違反隔離規定外出。陳時中表示，根據調查，舞團成員在居家檢疫期間並沒有外出，直至轉為自主健康管理才到便利店購物，因此不算違規。另舞團一名女成員涅恰耶娃日前在YouTube上載隔離期間的生活片段，如在房間練習，以及公開一日三餐伙食畫面。她又指隔離期間遇上人生第一次地震，驚得差點要跑出房外。