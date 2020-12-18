美能源部長簽署命令　禁電力公司從中國進口設備

英媒周五（18日）報道，美國能源部長布魯耶特當地時間周四（17日）簽署命令，禁止向美國關鍵國防設施供電的電力公司，從中國進口特定的電力系統產品，並聲稱此舉旨在保護美國安全，免受網絡等形式的攻擊。

美國能源部聲明中指出，該項命令禁止向關鍵國防設施供應69千伏或以上電壓的電力企業，在進口、轉讓或安裝大容量電力系統設備時，選擇由中國掌握、控制、管轄的人員製造或提供的設備。命令將由2021年1月16日生效。

布魯耶特強調，大容量電力系統是美國能源基礎設施的支柱，對國家安全、經濟等至關重要，必須保護電力系統免受外國對手的攻擊和利用，故此必須大幅削弱外國對手攻擊電力基礎設施的能力。

報道指，大容量電力系統設備一般包括變電站、控制室及發電廠中的設備，例如核反應堆、電容器、變壓器、大型發電機及備用發電機等惟；禁令未提及「關鍵國防設施」具體指甚麼，美國能源部未有回應。

對此，中國外交部發言人汪文斌周五指出，中方堅決反對美方在拿不出任何真憑實據的情況下，以所謂的國家安全為借口，無端地污蔑抹黑中國，公然打壓中國企業；中方敦促美方停止將經貿問題政治化，停止泛化國家安全概念與打壓外國企業的錯誤行為，為中美的經貿合作提供開放、公平和非歧視的環境。