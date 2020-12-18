省十四五規劃提議　共建平台拓粵港澳協同發展

廣東省周五（18日）有關該省制訂十四五規劃和2035年遠景目標建議的文件，內容提到共建重大發展平台，拓展粵港澳協同發展空間，同時制訂實施廣東自貿試驗區4.0版方案，積極推動擴區。

文件建議，強化深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴先導作用，探索粵港澳深度合作、協同發展新模式，為港澳經濟發展提供新動能、創造新空間。優化提升深圳前海深港現代服務業合作區功能，創新發展金融、物流、文化創意等產業，建設國際化城市新中心。打造深港口岸經濟帶，推進河套深港科技創新合作區建設。打造廣州南沙粵港澳全面合作示範區，加快建設大灣區國際航運、金融和科技創新功能的承載區。

在加快粵港澳大灣區世界級城市群建設方面，文件建議大力實施「灣區通」工程，提升市場一體化水平。優先在食品藥品安全、環保、通訊、交通、通關、工程建設等粵港澳三地共識度高的領域實現突破。探索更多「一事三地」、「一策三地」和「一規三地」的改革創新措施，推進與港澳在市場准入、標準認定、產權保護等方面接軌，促進人貨等各類要素高效便捷流動。在實施基礎設施互聯互通方面，進一步打造「軌道上的大灣區」，協同港澳增強世界級機場群和港口群國際影響力。

文件又指，廣東要深化與港澳科技創新交流合作，打造全球科技創新高地和新興產業重要策源地。