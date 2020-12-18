美眾院議員致函蓬佩奧　籲駐美代表處以台灣命名

美國國會眾議院78名議員，周四（17日）聯名致函國務卿蓬佩奧，以「台北」無法確實反映美台關係為由，呼籲將駐美國台北經濟文化代表處，更名為「台灣代表處」，並支持雙邊洽簽自由貿易協定。

有份致函的眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）表示，蓬佩奧任內採取了眾多支持台灣的舉措，認為現時是處理3項美台關係議題的時候。在過去40年，國務院並未以「中華台北」等稱謂稱呼台灣，但隨着美台關係進一步發展，兩地的地方政府與人民均有往來，認為「台北」一詞無法確實反映雙邊關係的內涵。

他表示，去年5月美國在台協會（AIT）對等機構「北美事務協調委員會」，獲更名為「台灣美國事務委員會」，美方應進一步擴大此政策，建議以上機構更名，又呼籲蓬佩奧將美台關係納入考量，發布更新版的「對台交往準則」，如放寬美、台官員會面地點等限制。

此外，就台方近日放寬美豬美牛的進口限制，麥考爾認為美方應盡速對此作出回饋，並相信美國民眾會支持類似協定簽署，同時促蓬佩奧支持美台洽簽自由貿易協定（FTA）。