台6架UH60M黑鷹直升機完成改裝　執行日夜搜救任務

台軍黑鷹直升機今年1月初失事，參謀總長沈一鳴等8人殉職。隸屬台灣的空勤總隊的6架重裝型UH60M黑鷹直升機完成特殊搜救裝備加裝，周五（18日）舉行復編儀式。空勤總隊指，重裝型黑鷹功能、性能更加強大，可執行日、夜間搜救任務。

台灣的國防部早年曾向美方採購60架高性能UH60M黑鷹直升機，其中15架陸續分撥給空勤總隊，最後6架於今年10月抵台，目前已完成特殊任務裝備增裝。該批直升機將被分編入第三大隊第一隊，該隊原主要執行台灣土地空拍任務。

空勤總隊指，直升機上增裝的設備包括氣象雷達可偵測搜救海域天候狀況；配合標準搜救模式與自動駕駛模式，提升海上搜救效能；目標定位系統結合自動飛行操控系統搜救模式與雷達高度表，搜救區目標標定位置後，由自動駕駛系統飛航至標定區；搜救尋向器提供飛機搜索及定向待救機艦、人員緊急發報器位置，有助迅速到達待救者的上空。

除上述設備外，直升機上增加夜間搜救裝備，前視紅外線，以熱影像搜索待救者或船舶動力產生熱能標示位置；並有搜索燈、衞星通訊系統等。