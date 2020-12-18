男子8度性侵少女竟獲保釋　受害人自殺後警急刑拘

四川成都市雙流區某企業老闆邱吉林，早前以威逼利誘等手段，8度性侵、強姦14歲少女小小（化名），導致女方懷孕墮胎；警方立案調查後，邱取保候審期間，竟赴西藏旅遊，更公然在網絡上展示旅遊照片；最終小小不堪受辱自殺身亡，令輿論嘩然後，警方才將取保候審更改為刑事拘留。案件周三（16日）在雙流區人民法院開庭審理。

事緣於去年8月29日，邱吉林通過QQ認識小小後，以金錢利誘對方外出，並在雙流區某酒店強姦她，並拍下裸照；及後，邱以「發送裸照予其家人朋友」作威脅，先後7次在酒店內強姦小小；事後，邱更把拍下的裸照、短片傳送給朋友炫耀。直至今年2月3日，小小到醫院檢查，證實已懷孕15周後，事件才曝光。警方翌日正式立案調查，惟邱獲取保候審。同月6日，小小在醫院內接受墮胎手術。

保釋期間，邱吉林表現輕鬆，即使警方今年5月8日已獲得DNA鑑定報告，證實邱是引產胎兒的生父，惟邱繼續在抖音上宣傳公司旗下產品，甚至在6月乘坐高鐵商務座，到西藏旅遊，並將片段上載炫耀。小小事後處於重度抑鬱狀態，至同月28日晚在家中跳樓自殺身亡。事件經當地媒體曝光，引起輿論哄動後，警方才正式刑事拘留邱男。

案件周三在法院開庭，檢方指控邱明知小小未滿14周歲下，仍多次性侵犯對方；邱的代表律師為其作輕罪辯護，辯稱邱犯案時不清楚對方年齡。惟檢方指出，邱更多次向小小的同學詢問其年齡，甚至把裸照傳送給她的同學。另小小的母親朱琴華向法院提出民事賠償請求，要求邱賠償醫療費、護理費等共83萬元（約99萬港元）。庭審結束後，法院未當庭宣判。

朱琴華事後表明，不接受邱任何道歉，「唯一的要求就是法院對他重判」。她續指，希望法院能搞清楚為何警方立案後，邱當天即可取保候審，且在鑑定報告出爐後，警方亦未有變更其刑事強制措施，讓他可在全國範圍內自由行動。她坦言，小小生前曾不只一次詢問，「為甚麽不及時抓邱吉林」，認為這是女兒自殺的主要原因。